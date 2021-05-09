محافظة الإسكندرية تغلق عشرات المنشآت المخالفة لقرارات الغلق خلال حملة مكبرة



شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء، بمتابعة تنفيذ حملات متتالية ودورية لتطبيق مواعيد غلق جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بشان غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين وذلك للحد من التجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وفى هذا الصدد؛ قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، عدد من الحملات المسائية الموسعة على مستوى الأحياء، حيث تمكنت الأجهزة المعنية بحي العجمي برئاسة السيد موسي بغلق وتشميع ١٥ منشأة بشارع البيطاش وش شهر العسل وش البيطاش الجديد، وش فضة، وش المرور وتحرير عدد ١٠ مخالفات وتحصيل مبلغ ٣ آلاف جنيه لعدم إرتداء الكمامة فضلا عن ضبط عدد ١٢٠ حالة إشغال طريق.



وشن حي وسط برئاسة رجب النقيدي حملة موسعة إستهدفت شوارع لاجتيه، الاندلس، ادونيس، ابن زهير، عمر زعفان،ممفيس،عبد المنعم، ش سعد زغلول وصفية زغلول، ميدان الخرطوم،الغرفة التجارية، الميناء الشرقية، ش السلطان حسين، وطريق الحرية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٥ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط عدد ١٥ حالة إشغال متنوع.



وفي حي الجمرك شن اللواء حسام الشيخ حملة موسعة بشوارع ميدان عرابي والتحرير وشارع فرنسا و٢٦ يوليو وسوق الطباخين وأسفرت عن غلق وتشميع عدد ٤ محال تجارية وعدد ٢ كافية لعدم الالتزام بقرار ومواعيد الغلق والإجراءات الوقائية الإحترازية.



وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة موسعة إستهدفت ش مصطفى كامل، ش الفتح ومنطقة تعاونيات سموحة وشوارع سموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٤ محال تجارية وفرض غرامات فورية تقدر بـ ٢٨ ألف جنيه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المحددة، فضلا عن تحرير عدد ٦ محاضر أمن صناعي ومخالفة اشتراطات صحية وضبط عدد ٢٣ حالة إشغال متنوع.



وفي السياق ذاته نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة موسعة بشوارع الأمير لؤلؤ ومتفرعاته، البيهقي، أم السلطان، الأمان ومتفرعاته، المكس ومتفرعاته، مسجد القباري، ثابت ابن قره، قره العين، النخيل، الطابيه ومنطقة غيط العنب وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضرا وغلق وتشميع محل ألعاب إلكترونية ومنشآة تجارية وتم التحفظ على ٢٠ حالة إشغال متنوع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وواصل حي المنتزه ثان حملاته الموسعة برئاسة اللواء حسن الجمال، حيث نفذت الأجهزة المعنية بالحي حملة موسعة بشوارع طوسون، شارع ملك حفنى بحرى، شارع جمال عبدالناصر وتمكنت الحملة من إغلاق عدد 3 منشآت تجارية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وضبط عدد من المقاهي تقوم بتقديم الشيش للرواد وفرض غرامات فورية تقدر بـ ١١ ألف جنيه، فضلا عن التحفظ على كمية كبيرة من الشيش، وضبط عدد 48 حالة إشغال طريق.



كما شن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة موسعة بشارع خالد بن الوليد، ش مسجد سيدي بشر، ش البكباشي العيسوي، ش اسكندر إبراهيم ش القاهره، ش سيف، ش الصداقة، ش مصطفى كامل ش ابن سلامه وقد أسفرت الحمله عن غلق عدد ٢ سنتر تعليمي وعدد ٤ كافيهات وفرض غرامات فورية تقدر بـ ٢٢ الف جنيه وضبط عدد ١٥٧ حالة إشغال بالإضافة إلى إزالة عدد ٤ شوادر خشبية تعوق السيولة المرورية.