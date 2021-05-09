الليلة.. رضا عبد العال ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"





Epdيحل رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك سابقًا، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة والناس"، في الساعة 6:25 مساءًا.



وتدور الحلقة في إطار الحديث عن بدايات رضا في عالم الكرة، كما يرد على بعض التصريحات التي نسبت له، ويوضح رأيه في بعض المدربين في الأندية المصرية، كما يكشف سبب أزماته مع فاروق جعفر وإبراهيم سعيد، وكثير من التصريحات النارية.





وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة النجوم وتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم، خلال عدد من الفقرات، ومواجهتهم بعدد من الأسرار والمواقف، التي من خلالها يتم التعرف على حقائق وجوانب جديدة في حياة الضيف، بجانب معرفة رأيه في عدد من الشخصيات.



فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".



