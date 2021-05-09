Advertisements

الليلة.. رضا عبد العال ضيف إيناس الدغيدي في "شيخ الحارة والجريئة"

الأحد 09/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


Epdيحل رضا عبد العال نجم النادي الأهلي والزمالك سابقًا، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة والناس"، في الساعة 6:25 مساءًا.

وتدور الحلقة في إطار الحديث عن بدايات رضا في عالم الكرة، كما يرد على بعض التصريحات التي نسبت له، ويوضح رأيه في بعض المدربين في الأندية المصرية، كما يكشف سبب أزماته مع فاروق جعفر وإبراهيم سعيد، وكثير من التصريحات النارية.


وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة النجوم وتوجيه مجموعة من الأسئلة لهم، خلال عدد من الفقرات، ومواجهتهم بعدد من الأسرار والمواقف، التي من خلالها يتم التعرف على حقائق وجوانب جديدة في حياة الضيف، بجانب معرفة رأيه في عدد من الشخصيات.

فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

أخبار تهمك

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ أقل من ساعتين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق