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وزيرة الصحة تطمئن المصريين بشأن السلالة الهندية وعدد الإصابات في الصعيد

الأحد 09/مايو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل الاعراض التي تم رصدها لمن حصلوا على اللقاح ويتخطى عددهم مليون شخص كانت أعراض متوقعة، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ولم يتم رصد أي عرض غير متوقع حتى الآن.

وأشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن المعامل المركزية تقوم بإجراء تسلسل جيني للفيروسات الموجودة في مصر، ولم يتم رصد أي حالات للسلالة الهندية، منوهة بأنهم سيقومون بفحص العينات للراكب الذين ثبت إصابتهم بالسلالة الهندية في المطار ولم يدخلوا مصر لمعرفة خصائص هذذه السلالة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوضع الوبائي في محافظات الصعيد يتحسن كثيرا، والوضع الوبائي العام مستقر، ولم نرصد زيادة مفاجئة، لافتة إلى أن هناك ثقة في الحصول على اللقاح، والأسرة بالمستشفيات كافية، والاكسجين متوفر، ويوجد احتياطي استراتيجي، معلقة: "نحن مستعدين لكافة السيناريوهات"، منوهة بأنه لا توجد وثيقة علمية تجيز إعطاء لقاحات كورونا لمن هم أقل من 18 سنة.

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