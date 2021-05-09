وزيرة الصحة تطمئن المصريين بشأن السلالة الهندية وعدد الإصابات في الصعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل الاعراض التي تم رصدها لمن حصلوا على اللقاح ويتخطى عددهم مليون شخص كانت أعراض متوقعة، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ولم يتم رصد أي عرض غير متوقع حتى الآن.





وأشارت "هالة"، خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لإنتاج لقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا، إلى أن المعامل المركزية تقوم بإجراء تسلسل جيني للفيروسات الموجودة في مصر، ولم يتم رصد أي حالات للسلالة الهندية، منوهة بأنهم سيقومون بفحص العينات للراكب الذين ثبت إصابتهم بالسلالة الهندية في المطار ولم يدخلوا مصر لمعرفة خصائص هذذه السلالة.



