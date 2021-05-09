الإعلان عن بدء تدريب طلاب آداب حلوان في مشروع محو الأمية

نظمت كلية الآداب جامعة حلوان ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، عقدت الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وذلك للإعلان عن مشاركة كلية الآداب ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المشروع القومى لمحو أمية الكبار تحت إشراف الأستاذة الدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تضمنت الندوة التعريف بالمشروع وأهدافه وتوضيح مفهوم الأمي الذي لايستطيع مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة المتلاحقة كما وكيفا، ومن ثم لابد من تضافر الجهود للقضاء على الأمية أو بمعنى أدق الحد أو التقليل منها، فإلى جانب الجهات الحكومية المنوطة بها هذا الأمر، كان لابد من إشراك الشباب فى المشروعات التنموية التى تستهدفها الدولة، وهم ممثلون من طلاب الجامعة لتعريفهم بمفهوم العمل التطوعى وأهميته خاصة فى مجال تعليم الكبار، حيث يعد الشباب قاطره التنمية التى تنشدها الدولة.



أشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تشارك في المشروع القومى لمحو الأمية من خلال طلابها، كما تقوم بعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وذلك إيمانًا بدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نماء وتطور المجتمع المصرى.



كما أكدت الأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب أن المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية يعد هدفًا رئيسيًا للجامعة لأنه جزء من الأهداف القومية الذي تسعي الدولة إلى تنفيذه باستثمار طلاب الجامعات المصرية حيث انهم الاكثر قدرة على المشاركة فى آداء هذا الدور.



وأشارت الأستاذة الدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع مرحبا أن الندوة عقدت بهدف تأهيل الطالب للمشاركة فى المشروع، ومساعدته فى فتح الفصول بهيئة تعليم الكبار، وتدريبهم على كيفية تحضير الدروس، وسوف يحصل الطالب الذى سيشارك فى هذا المشروع على مكافأة مادية مقابل كل شخص يقوم بمحو أميته، بالإضافة إلى شهادة تكريم من الكلية والجامعة.





فى السياق ذاته أوضحت د أمل معتوق منسق مشروع محو الأمية بكلية الآداب أن الكلية ممثلة فى وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ستقوم بالمشاركة فى المشروع القومى لمحو أمية الكبار، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للطلاب لتدريبهم على كيفية محو أمية الكبار، مدة الدورة ثلاث أيام.



حاضر في الندوة كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد الوكيل السابق لكلية التربية، والمنسق العام للمشروع بالجامعة، والأستاذ الدكتور معتز إبراهيم الأستاذ بكلية التربية، ومنسق المشروع في كلية التربية، والأستاذة وفاء شوقى مدير إدارة هيئة تعليم الكبار بحلوان، والأستاذة عفاف السعدى المدرب المعتمد بهيئة تعليم الكبار، أوضح السادة الضيوف للطلاب مفهوم الأمية، وأهمية المشروع القومى لمحو الأمية، وخطة الدولة الاستراتيجية للقضاء على الأمية في المجتمع، وبينوا الدور الفعال للطالب الجامعى في مشاركته في بناء تنمية مجتمعه، كما تحدثوا عن خطوات الاشتراك في المشروع، وكيفية فتح فصول محو الأمية، وطرق التغلب على أى صعوبات تواجه الطالب في المشروع، وجه الطلاب الأسئلة إلى المحاضرين، وأبدوا حماسا واستعدادا للمشاركة، وبدأوا بالفعل في تسجيل أسمائهم للالتحاق بالمشروع.



تتمثل خطوات التعاقد الحر للطلاب مع الهيئة القومية لتعليم الكبار حتى حصول الدارسين الأميين على شهادة محو الأمية:

1 – يقوم الطالب بعد اجتيازة التدريب من قبل الكلية بحصر عدد من المواطنين الأميين وصور بطاقة الرقم القومى لكل منهم فى نطاق الحيز الجغرافى التابع له ( الأسرة، الجيران، الأقارب....)

2 – يتوجه الطالب إلى فرع الهيئة التابع له طبقا للنطاق الجغرافى القريب منه ومعه صور من بطاقات الرقم القومى للمواطنين الذين يرغب فى محو أميتهم، ومعه الأوراق التالية:-

- عدد (2) صورة شخصية للطالب المعلم.

- عدد (2) صورة من كارنية الكلية.

- عدد (2) صورة من الفيزا البريدية للطالب المعلم (يتم الحصول عليها من مكتب البريد القريب منه)

- عدد (2) استمارة تعاقد حر ( يتم الحصول عليها من فرع الهيئة )

- عدد (2) إقرار استلام عمل ( يتم الحصول عليها من فرع الهيئة )

3 – سوف يتم التأكد من قبل الموظف المختص بفرع الهيئة من أن أصحاب البطاقات بياناتهم صحيحة وعلى قيد الحياة وغير مقيدين بفصول أخرى أو سبق لهم محو الأمية من خلال ادخال الرقم القومى على قاعدة البيانات الموجودة بالهيئة.

4 – بعد التأكد من البطاقات الصحيحة سوف يقوم الموظف المختص باعطاء الطالب استمارة معتمدة من فرع الهيئة بأسماء الدارسين الأميين وختم الهيئة (قائمة الفصل ) موضح بها موعد اختبارات الدارسين

5 – يقوم الطالب بالتأكد من إدراج اسم جامعة حلوان وكلية الآداب على الاستمارة.

6 – يقوم الطالب بتسليم صورة من (قائمة الفصل) المختومة والمعتمدة من هيئة تعليم الكبار إلى السيد الدكتور منسق المشروع.

7 – فى حالة عدم وجود مكان مناسب لدى الطالب للتدريس للأميين يتم التواصل مع السيد الأستاذ مدير إدارة الفرع التابع للهيئة لتوفير مكان أو فصل للطالب.

8 – تعقد اختبارات هيئة تعليم الكبار فى أربعة دورات امتحانية على مدار العام ( يناير – ابريل – يوليو – اكتوبر) ويكون مكان الاختبار فى أقرب مدرسة أو مقر للدارسين الأميين.

9 – يتم تسليم الدارس الأمى الناجح فى الاختبار شهادة محو الأمية بنفسة بعد استكتابه فى الهيئة للتأكد من قدرته على القراءة والكتابة.