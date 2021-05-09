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مقتل 12 من الشرطة النيجيرية في هجوم مسلح شرق البلاد

الأحد 09/مايو/2021 - 01:48 م
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، مقتل 12 من رجال الشرطة فى جنوب شرق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وهاجم أكثر من 40 مسلحًا مركزًا للشرطة فى حوالي الساعة 02:45 صباحًا بالتوقيت المحلى للبلاد، حيث أضرموا النار فى عدد من سيارات الشرطة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم وقع بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل فى ولاية ريفر المجاورة، ومقتل 7 من رجال الشرطة فى بورت هاركورت، عاصمة الولاية.

 

وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى صباح السبت، هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة فى ساعة متأخرة.

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