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مقتل 12 من الشرطة النيجيرية في هجوم مسلح شرق البلاد
الأحد 09/مايو/2021 - 01:48 م
وكالات
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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، مقتل 12 من رجال الشرطة فى جنوب شرق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وهاجم أكثر من 40 مسلحًا مركزًا للشرطة
فى حوالي الساعة 02:45 صباحًا بالتوقيت المحلى للبلاد، حيث أضرموا النار فى عدد من
سيارات الشرطة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم وقع بعد
ساعات قليلة من هجوم مماثل فى ولاية ريفر المجاورة، ومقتل 7 من رجال الشرطة فى بورت
هاركورت، عاصمة الولاية.
وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى صباح
السبت، هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة فى ساعة متأخرة.
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