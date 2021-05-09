مقتل 12 من الشرطة النيجيرية في هجوم مسلح شرق البلاد

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الأحد، مقتل 12 من رجال الشرطة فى جنوب شرق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهاجم أكثر من 40 مسلحًا مركزًا للشرطة فى حوالي الساعة 02:45 صباحًا بالتوقيت المحلى للبلاد، حيث أضرموا النار فى عدد من سيارات الشرطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الهجوم وقع بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل فى ولاية ريفر المجاورة، ومقتل 7 من رجال الشرطة فى بورت هاركورت، عاصمة الولاية.

وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة إلى صباح السبت، هاجم مسلحون نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة فى ساعة متأخرة.