Advertisements

21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بورسعيد

الأحد 09/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول3 سفن  حاويات وخروج  4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.بينما شهد ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينتين بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه .
وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 17 ساعة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ أقل من ساعتين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 12 ساعة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

12:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق