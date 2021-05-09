21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.بينما شهد ميناء غرب بورسعيد تواجد سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامه .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.