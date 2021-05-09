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أسعار الذهب اليوم الأحد 9-5-2021

الأحد 09/مايو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-5-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 922.73 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 845.84 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 807.39 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 692.05 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 538.26 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 461.37 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 10 قيراط يسجل 384.47 جنيه

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) يسجل 6،459.14 جنيه

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط تسجل 28،700.26 جنيه

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) تسجل 92،273.48 جنيه
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط يسجل 922،734.81 جنيه

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