حبيبة مرزوق تحتل المركز 25 في كأس العالم للجمباز الإيقاعي ..وباسم أمين يواصل حصد البطولات ويفوز بـ"أساتذة الشطرنج

استمرارًا لمسيرة البطولات والألقاب، توج الدكتور باسم أمين مدير أكاديمية وادي دجلة للشطرنج بلقب بطولة "أساتذة الشطرنج" ، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 30 من أبريل الماضي، وذلك قبل جولة من ختام المسابقة، بعد أن رفع رصيده في الصدارة إلى 7.5 نقطة من 8 جولات ليضمن اللقب بصرف النظر عن نتيجة لقاءات الجولة التاسعة والأخيرة .





وبذلك يضيف "أمين" إنجاز جديد لأكاديمية وادي دجلة للشطرنج، والتي نجحت رغم تأسيسها منذ فترة قصيرة في منتصف عام 2018، في الحصول على شهادة اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج، لتكون واحدة من أفضل 21 أكاديمية معتمدة حول العالم، والأكاديمية الوحيدة في مصر وأفريقيا التي تحصل على هذه الشهادة، وتصدر لاعبيها المراكز الأولى في بطولات الشطرنج المحلية والدولية، بفضل توفير إدارة أندية وادي دجلة 4 صالات شطرنج مجهزة على أعلى مستوى يتدرب بها 200 لاعب في مختلف المراحل السنية، واستخدام أحدث المناهج الهولندية لتنمية خيال الطفل وتركيزه وطرق التفكير المنهجية، فضلًا عن كفاءات فنية لديها إنجازات وخبرة طويلة باللعبة.

وفي الوقت نفسه احتلت حبيبة مرزوق، بطلة أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للتنس الأرضي ساندرا سمير المصنفة في المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمصنفة في المركز الثالث على مستوى العرب، المركز 25 في بطولة كأس العالم للجمباز الايقاعى المقامة فى اذربايجان في الفترة من 7 إلى 9 من مايو الجاري. وحصلت حبيبة على 83.950 نقطة محققة افضل مركز لأى لاعبه افريقيه فى تاريخ كئوس العالم للجمباز الايقاعي. وتعتبر هذه البطولة آخر المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.





ويستعد بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت للمشاركة في بطولة تشالنجر زغرب المنظمة من الاتحاد الدولي للتنس، والتي ستجرى فعاليتها على ملاعب كرواتيا، في الفترة من 10 إلى 16 من مايو الجاري والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 45 ألف دولار.