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محافظ الإسماعيلية: افتتاح مستشفى حميات التل الكبير يونيو المقبل

الأحد 09/مايو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدورى لنواب مجلسى الشعب والشيوخ، وذلك للتأكيد على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، مع الاستمرار لتطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهه لفيروس كورونا للحد من انتشاره، وحفاظا على صحة المواطنين والخروج من تلك الازمة لبر الامان. مشيدًا بمواطنى الإسماعيلية وتمتعهم بقدر كبير من التحضر والوعى فى التعامل مع الأزمات.

كما أعلن محافظ الإسماعيلية افتتاح مستشفى حميات التل الكبير والتى تضم ٢٠٠ سرير خلال شهر يونيو المقبل. والتى تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لخدمة مواطنى الإسماعيلية بالإضافة لإقليم القناة وسيناء والشرقية، إضافة إلى ذلك، يجرى العمل حاليًا فى التجهيزات النهائية فى أكثر من محطة مياة شرب وصرف صحى، تمهيدًا لافتتاحهم تباعًا عقب خلا الفترة المقبلة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى متابعته المستمرة للبرتوكول الذى تم توقيعه مؤخرًا بين مديرية التضامن الإجتماعي وعدد من المديريات الخدمية لرعاية كبار السن والأطفال فى دور الرعاية التابعة للتضامن الإجتماعي. مشيدًا بنتائج توقيع هذا البروتوكول وثماره التى كان آخرها تسجيل وتطعيم كبار السن بقصر ضيافة الإسماعيلية بلقاح فيروس كورونا.

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