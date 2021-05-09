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وزيرة التضامن: إعلان محمد صلاح لمكافحة المخدرات حقق 30 مليون مشاهدة

الأحد 09/مايو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.


وأشارت "القباج" إلى أن الصندوق له أكثر من 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرا.


وقالت وزيرة التضامن: إن حملات الدعاية التي تمت مؤخرًا أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، وخصوصا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.


وأوضحت أن الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال فترة قليلة جدا، مما يؤكد أن الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات، منوهة إلى أنه لا يعلن عن موظف أنه يتعاطى المخدرات إلا بعد ثبوت كافة التحليل بشأن ذلك، مشيرة إلى أن وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي أنه يتعاطى المخدرات يشكل أهمية كبيرة لفترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.


ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن نسبة التعاطي والإدمان سجلتا انخفاضًا كبيرا.

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