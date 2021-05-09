



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأحد 9 مايو 2021.





أسعار الأسمنت اليوم الأحد 9-5-2021





أسمنت المسلح يسجل 888 جنيها.





أسمنت النصر يسجل 850 جنيها.





أسمنت لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 850 جنيها.





أسمنت سيناء يسجل 780 جنيها.





أسمنت السويس يسجل 860 جنيها.





أسمنت حلوان يسجل 860 جنيها.





أسمنت مصر بني سويف يسجل 880 جنيها.