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وزير شؤون المجالس النيابية: خصم نصف مرتب الموظف المتعاطي إجراء مؤقت لحين النتيجة النهائية

الأحد 09/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها: "إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت نتيجة العينة الأولي تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر".

ورد المستشار علاء الدين فؤاد، على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف الراتب، قائلا: إنه فى حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملا وإعادة ما تم خصمه من مرتبه خلال الثلاثة شهور.

ونصت المادة الثالثة من القانون علي يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

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