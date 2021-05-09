هند صبري: "ما يحدث في الشيخ جراح جريمة لا يمكن السكوت عليها"

علقت الفنانة هند صبري، على الاعتداءات التي حدثت لأهالي حي الشيخ جراح بفلسطين موضحة أن هذه جريمة لا يمكن السكوت عليها،

وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت هند صبري تغريدة جديدة قالت فيها:"ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب، وهو انتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية. التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها. ضد ما تقوم به إسرائيل في مدينة الصلاة القدس، أنقذوا حي الشيخ جراح".



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت يوم الجمعة الماضية ساحات المسجد الأقصى فور انتهاء صلاة المغرب، في محاولة منها لمنع الأهالي من استمرار الدخول إلى المسجد الأقصى.



وأطلقت شرطة الاحتلال الرصاص المطاط تجاه المصلين والموجودين في ساحات الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 53 من المواطنين أحدهما برصاصة في رأسه والآخر في عينه، واعتقال آخرين.