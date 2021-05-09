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اندلاع حريق فى مدينة عسقلان غرب القدس

الأحد 09/مايو/2021 - 02:07 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق فى مدينة عسقلان غرب القدس، إثر سقوط بالونات حارقة، أطلقها النشطاء باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى، خلال الساعات الماضية، احتجاجا على أحداث القدس، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

ومنذ السبت، أطلقت مجموعة "سواعد الانتفاضة"، عشرات البالونات نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي فى محيط قطاع غزة.

 

 ويذكر أن هذه الوحدات تشكلت بعد عدة أشهر من انطلاق مسيرات العودة عام 2018 فى قطاع غزة.

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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مدينة عسقلان غرب القدس حريق

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