المحرصاوي يتابع آخر أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر



ترأس الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ؛ اجتماعًا للوقوف على ما تم من أعمال الصيانة والتجديد بالمدن الجامعية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات؛ من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات خلال المرحلة المقبلة.

ووقف رئيس الجامعة على أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيس، إضافة إلى خط الصرف الصحي داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وناقش رئيس الجامعة آخر المستجدات في مبنى المسجد الجديد والذي يقام بالجهود الذاتية.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد بحر، نائب مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.