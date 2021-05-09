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8 رسائل عاجلة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

الأحد 09/مايو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أدلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بعدة تصريحات هامة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر وكذلك اللقاحات التي تعتمد عليها البلاد لمواجهة هذا الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التصريحات التي أدلت بها وزيرة الصحة والسكان خلال الدقائق الماضية:

- لا يوجد أى تحورات لفيروس كورونا فى مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا فى مصر .

- الوضع الوبائى فى مصر مستقر ، وسيتم تصنيع لقاح كورونا محليا من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بنسببة 100% بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التصنيع عن طريق التعبئة.

- هناك زيادة بسيطة فى عدد الحالات اليومية، ويتم عمل تتبع جينى لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس.


- لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس وهناك أهمية كبيرة بشأن الحصول على اللقاح .


- نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا لأفريقيا.

- مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا محليا من خلال تعاون بين شركة سينوفاك الصينية وفاكسيرا، باعتبارها ذراع هامة للدولة فى توفير اللقاحات المختلفة، والإنتاج المحلى من اللقاح سيكون متوفرًا أواخر الشهر المقبل.

- الكميات المنتجة محليا سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى منها أولا ثم بعد ذلك نقوم بتصدير الفائض لأفريقيا، ومصر لديها مقومات الصناعة الكاملة للبدء فى نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى أرضها لتكون مركز أفريقيا لتوفير اللقاح.

- بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسى فى مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، ومصر سيكون لها ريادة فى تصنيع لقاح كورونا فى المنطقة.




وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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