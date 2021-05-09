"أكرو مصر" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

ننشر أكثر الأسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، خيث تصدر سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.99 % ليغلق على 20.47 جنيه، ثم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.95 % ليغلق على 18.79 جنيه، تلاه سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 9.90 % ليغلق عند مستوى 42.50 جنيه .





وجاء سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.32% ليغلق عند مستوى 7.98 ، ثم سهم الالومنيوم العربية بارتفاع 9.09% ليغلق عند مستوى 27 جنيه.



