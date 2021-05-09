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"أكرو مصر" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الأحد 09/مايو/2021 - 02:20 م
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية
نيفين سمير
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ننشر أكثر الأسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، خيث تصدر سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.99 % ليغلق على 20.47 جنيه، ثم مطاحن ومخابز شمال القاهرة  بنسبة 9.95 % ليغلق على 18.79 جنيه، تلاه سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 9.90 % ليغلق عند مستوى 42.50 جنيه .

وجاء سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.32% ليغلق عند مستوى 7.98 ، ثم سهم الالومنيوم العربية بارتفاع 9.09% ليغلق عند مستوى 27 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 10643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 4125 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

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