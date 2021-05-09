Advertisements

تعرف على تفاصيل الحلقة الـ27 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال

الأحد 09/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث ذهب الشيخ مصباح، إلى رجل الأعمال هاني سراج، ليطلب منه  العودة للعمل معه مرة أخرى في برنامجه الذي وُقف بناء على طلب من صابر ،  ليطلب الأخير منه  أن يعتذر  لـ"صابر" الذي يجسد شخصيته حمادة هلال، وفي حال قبوله الاعتذار سيتم إعادة بث البرنامج.

وشهدت الحلقة أيضًا أحداث غير متوقعة حيث ذهبت رحاب ،والتي تجسد شخصيتها نسرين طافش، إلى صابر، لتصل معه إلى حل بشأن المرأة التي تزعم أنّها والدته وزوجة والدها غالب، والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، ليفاجئ صابر، بڤيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتراف من امرأة بأنّها والدة صابر المداح.

و يتأكد صابر، بأن الشيخ مصباح هو الذي خطط لقيام هذا الفيديو، ويأمر بإحضار المرأة التي ظهرت في الفيديو الأول ليطلب منها أن تصور فيديو آخر تنفي خلاله هذه الشهادة، كما يأمر بعد ذلك الشيخ مصباح، بتصوير فيديو يظهر خلاله ينفي كل ما ردده عن صابر، من إشاعات.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.
 
جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 10 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق