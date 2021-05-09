تعرف على تفاصيل الحلقة الـ27 من مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال



جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل المداح لحماده هلال، أحداث متصاعدة حيث ذهب الشيخ مصباح، إلى رجل الأعمال هاني سراج، ليطلب منه العودة للعمل معه مرة أخرى في برنامجه الذي وُقف بناء على طلب من صابر ، ليطلب الأخير منه أن يعتذر لـ"صابر" الذي يجسد شخصيته حمادة هلال، وفي حال قبوله الاعتذار سيتم إعادة بث البرنامج.وشهدت الحلقة أيضًا أحداث غير متوقعة حيث ذهبت رحاب ،والتي تجسد شخصيتها نسرين طافش، إلى صابر، لتصل معه إلى حل بشأن المرأة التي تزعم أنّها والدته وزوجة والدها غالب، والذي جسد شخصيته جمال عبدالناصر، ليفاجئ صابر، بڤيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتراف من امرأة بأنّها والدة صابر المداح.و يتأكد صابر، بأن الشيخ مصباح هو الذي خطط لقيام هذا الفيديو، ويأمر بإحضار المرأة التي ظهرت في الفيديو الأول ليطلب منها أن تصور فيديو آخر تنفي خلاله هذه الشهادة، كما يأمر بعد ذلك الشيخ مصباح، بتصوير فيديو يظهر خلاله ينفي كل ما ردده عن صابر، من إشاعات.ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.