بالصور.. توزيع جوائز مسابقة أهلا رمضان بالشباب والرياضة بالقليوبية

كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، المراكز الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقة أهلا رمضان، والتي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة في بداية شهر رمضان، وشارك فيها 200 مركز شباب على مستوى المحافظة، وجرى تصعيد مركز واحد بكل ادارة فرعية.



وفاز مركز شباب قلما (على مستوى إدارة قليوب)، ومركز شباب باسوس (على مستوى إدارة القناطر الخيرية)، ومركز شباب عزيز وبدوي (على مستوى إدارة بنها)، ومركز شباب مزرعة الجبل الأصفر ( على مستوى إدارة الخانكة)، ومركز شباب سليم والوحدة (على مستوى إدارة شبرا الخيمة)، ومركز شباب إكياد دجوى (على مستوى إدارة طوخ)، ومركز شباب برقطا (على مستوى إدارة كفر شكر)، ومركز شباب العسايلة (على مستوى إدارة شبين القناطر).



وبتقييم المراكز الفائزة جرى اختيار الثلاث مراكز الأولى على مستوى المحافظة، حيث فاز بالمركز الأول مركز شباب إكياد دجوى بطوخ، وفاز بالمركز الثاني (مركز شباب سليم والوحده بشبرا)، وفاز بالمركز الثالث (مركز شباب باسوس بالقناطر)،



وأعرب الصبروط عن خالص تقديره لجهود جميع المشاركين بالمسابقة وكذلك الشباب المشارك، مؤكدا أهمية العمل الجاد والتنافس الشريف الذي تتسم به الشباب والرياضة لمشاركة المجتمع وتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.