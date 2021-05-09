انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد، بانفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية.

وقال مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط: "تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار".

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية، باندلاع حريق في مصفاة حمص للنفط، نتيجة تسريب من إحدى المضخات.