رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش سبل التعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة





أكد ‏الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام الجامعة بكافة أنشطة وخطط وبرامج فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ بما يسهم في أداء رسالته على النحو الأمثل.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفد فرع قومي المرأة بالمحافظة برئاسة الدكتور أماني شاكر، رئيس فرع قومي المرأة بالمحافظة وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين جامعة كفرالشيخ والمجلس القومي للمرأة ووضع البرامج التخصصية التي تخدم قطاع المرأة والمجتمع وآليات تنفيذ هذه البرامج وكذلك دراسة المشروعات المستقبلية الخاصة بالمرأة وبحث أفضل السُبل لتحقيقها بما يُحقق للجامعة دورها في خدمة المُجتمع.



وأشاد رئيس الجامعة، بالإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030م وذلك تحت مظلة القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة معربًا عن سعادته بعضوية العديد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلس‏.



وأوضح رئيس الجامعة، أن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة من خلال تنظيم حملات التوعية والندوات وورش العمل المختلفة مشيرا أن الجامعة نظمت عدد من القوافل لقرى المحافظة بهدف زيادة التوعية وتعريف المجتمع الريفي بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة.



كما أشادت رئيس فرع قومي المرأة بالمحافظة وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ الدكتور أماني شاكر بدور الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ وإيمانه الشديد بقضايا المرأة ودعمه لأنشطة فرع المجلس بالمحافظة من خلال التعاون المشترك بين الجانبين.