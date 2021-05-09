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الأورمان توزع كراتين رمضان الأكثر احتياجا لقرى اسوان وكوم أمبو

الأحد 09/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بأسوان مؤخرا وزع كراتين المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجًا بقرى التوفيقية وعزبة المكرونه والاصلاح مركز كوم امبو وقريتى خورعواضة والسيل الريفى مركز اسوان.

وأكد شعبان ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار أن التوزيع جاء في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

يذكر إن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.
الأورمان توزع كراتين رمضان الأكثر احتياجا لقرى اسوان وكوم أمبو
الأورمان توزع كراتين رمضان الأكثر احتياجا لقرى اسوان وكوم أمبو

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