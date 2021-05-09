تعرف علي الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم 9-5-2021





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وربحت نحو 4.9 مليار جنيه في ختام الجلسة ، بدعم مشتريات المصريين والعرب.





وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم كالتالي :









الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة اليوم





بينما تصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 9.10 % ليغلق على 41.46 جنيه ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.93 % ليغلق على 8.09 جنيه، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 5.65 % ليغلق عند 17.53 جنيه .



