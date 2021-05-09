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تعرف علي الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم 9-5-2021
الأحد 09/مايو/2021 - 02:22 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وربحت نحو 4.9 مليار جنيه في ختام الجلسة ، بدعم مشتريات المصريين والعرب.
وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم كالتالي :
الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة اليوم
بينما تصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 9.10 % ليغلق على 41.46 جنيه ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.93 % ليغلق على 8.09 جنيه، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 5.65 % ليغلق عند 17.53 جنيه .
وجاء سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بالمرتبة الرابعة بانخفاض 5.30 % ليغلق عند مستوى 4.29 جنيه، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بانخفاض 5.12 % ليغلق عند مستوى 1.48 جنيه.
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