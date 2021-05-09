أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

أدلت الدكتورة هالة زايد، عدة تصريحات مهمة بشأن لقاحات فيروس كورونا والوضوع الوبائي في مصر خلال المؤتمر المنعقد اليوم، وأبرزها لا توجد تحورات للفيروس في مصر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي:





وفير لقاح كورونا سينوفاك- فاكسيرا المصرى أواخر الشهر المقبل:



كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستقوم بتصنيع لقاح كورونا محليا من خلال تعاون بين شركة سينوفاك الصينية وفاكسيرا، باعتبارها ذراع هامة للدولة فى توفير اللقاحات المختلفة، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلى من اللقاح سيكون متوفرًا أواخر الشهر المقبل.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه يوم 18 مايو ستصل أول مواد خام من لقاح كرونا سينوفاك مصر لبدء التصنيع، موضحا أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك محليا من خلال شركة فاكسيرا بواقع 2 مليون جرعة الشهر المقبل.







لا يوجد سلالات جديدة للفيروس





وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، وهناك زيادة بسيطة فى عدد الحالات اليومية، مؤكدة أنه يتم عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الي إنه لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح.



غدا وصول جرعات كبيرة من أسترازينكا



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول مصر شحنة من جرعات من لقاح كورونا استرازينكا غدا من كوفاكس، مؤكدة أنه لا يوجد أي تحورات لفيروس كورونا في مصر كما لم يتم الكشف عن أى سلالات جديدة لكورونا في مصر.



هيئة الدواء المصرية تتابع عملية تصنيع لقاح سينوفاك بمصر



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هيئة الدواء المصرية ستتابع عن كثب عملية تصنيع لقاح سينوفاك في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان: "نسعى لأن تكون مصر مركزا لتصنيع وتصدير لقاح فيروس كورونا لأفريقيا".



فرق بـ 27 محافظة لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات



وصرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توفير فرق بـ 27 محافظة للقيام بتسجيل وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بالمستشفيات، مثل مرضى الغسيل الكلوى والأورام



وتابعت، وزيرة الصحة، أنه مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا في مصر سيتم عمل تمركزات فى مكاتب البريد وأماكن توزيع المعاشات وجميع المنافذ التى بها تجمعات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتوفير اللقاح لهم من باب التوسع فى التطعيمات والوصول إليهم.



تصنيع لقاح كورونا الروسى بفاكسيرا نهاية العام الجاري:



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، مؤكدة أن مصر سيكون لها ريادة في تصنيع لقاح كورونا فى المنطقة.



وقالت وزيرة الصحة، إن لقاح كورونا الروسي عبارة عن جرعتين كل جرعة بينهما 21 يوما.



