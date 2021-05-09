"العسومي": لابد من عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية

وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي، يوم الأربعاء بالقاهرة، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



