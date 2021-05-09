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"العسومي": لابد من عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية

الأحد 09/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي، يوم الأربعاء بالقاهرة، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن عقد هذه الجلسة الطارئة يأتي انطلاقًا من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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فلسطين القضية الفلسطينية البرلمان العربي

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