شيخ الأزهر: الإسلام يقبل أي نظام سياسي يحقق مبادئ الشورى والعدل (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن القرآن الكريم يفصل الأحكام في القضايا الدائمة وفي الثوابت التي لا تتغير مثل الإيمان والعبادات والأخلاق ويجملها في المجالات المتحولة في صورة قواعد كلية وأصول عامة ومقاصد عليا.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الصلاة ذكرت في أكثر من 70 موضع في القرآن الكريم في مقابل ما ورد من تشريعات في عقد البيع، والذي هو من أكثر العقود أحكامًا وموادًا في القوانين المدنية، والذي لم يرد بشأنه سوى 4 أحكام فقط، الحكم الدال على إباحته في قوله: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ"، والحكم الذي يشترط التراضي في التجارة بين البائع والمشتري، في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ"، والحكم الخاص بإشهار البيع والإشهاد عليه، في قوله: "وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ"، والحكم الخاص بالنهي عن البيع والشراء بعد صلاة الجمعة، في قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ".





وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن نصوص القرآن الكريم اقتصرت في مجال القانون الدستوري على التأكيد على مبدأ الشورى والعدل والمساواة وأن أي نظام سياسي يحقق هذه المبادئ بين الناس يقبله الإسلام، وكذلك قانون العقوبات والجنايات اقتصر فيها القرآن الكريم على ذكر العقوبات الخمس المعلومة وهي القتل والزنا والسرقة والإفساد في الأرض بإرهاب أو ترويع أو اغتيال للآمنين أو تدمير للمرافق العامة.



