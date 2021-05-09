مايان السيد تكشف حقيقة ارتباطها بمحمود حجازي بعد "حرب أهلية"





تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة مايان السيد والفنان محمود حجازي وأشاروا أن هناك علاقة حب بينهم وذلك بسبب صور خطوبتهم في مسلسل "حرب أهلية".



وقالت مايان، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "مندهشة جدًا وبستغرب إن كل ما أقدم دور رومانسي في عمل مع زميل لي يتم تداول شائعات أننا سنرتبط عاطفيًا وسنتزوج".





ومسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا وجميلة عوض وباسل خياط ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.



