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الكشف عن تفاصيل إصابة مصطفى محمد

الأحد 09/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن تفاصيل إصابة الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق نادي جالطة سراي التركي والتي تعرض لها مساء يوم أمس السبت في مواجهة بشكتاش في بطولة الدوري.

وكان مصطفى محمد قد شارك في المباراة بديلًا لكنه تعرض للإصابة وخرج من المواجهة التي حسمها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الأربعين من بطولة الدوري التركي.

وقالت صحيفة " فاناتيك التركية " أن مصطفى محمد تعرض لإلتواء في كاحل القدم اليسرى وسيحصل على راحة من التدريبات خلال اليومين القادمين.

وأشارت إلى أن مصطفى محمد سوف يخضع إلى إختبار طبي بعد غدًا الأثنين من أجل حسم موقفه من اللحاق بمواجهة دينزلي سبور المقرر لها الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري التركي.

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الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد جالطة سراي بشكتاش الدوري التركي

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