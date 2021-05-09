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مجلس "عمداء كفر الشيخ" يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

الأحد 09/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وعلى صبري، أمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري ومنسوبي الجامعة التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.

وناقش المجلس متابعة استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين مع تخفيف حضور الطلاب للجامعة وأن يكون حضور الطلاب مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس.

وأكد رئيس الجامعة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 20202021 م ودراسة خطط الكليات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أن تبدأ في يونيو وتنتهي في أول يوليو المقبل وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

كما وجه د. دسوقي بإعداد قاعدة بيانات لكل كلية بعدد المشاريع البحثية الممولة من جهات أجنبية أو محليه والعائد منها مع تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين للحصول على مشاريع، مكلفا بتحديد أجندة المؤتمرات الدولية والإقليمية المقترحة والمزمع عقدها خلال العامين القادمين لعقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة مع تحديد اسم المؤتمر والهدف ومدته وعدد المشاركين المتوقع والمحاضرين والعائد.

كما وجه رئيس الجامعة، أيضًا بتحديد مواعيد تقدم الكليات للاعتماد "مؤسسي – برامجي" واهتمام الكليات بموقع الكلية باللغة الانجليزية للوصول لمستوي أفضل.

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