الضرائب تخاطب نقيب المحامين بشأن توحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني





تلقى رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الأحد، خطابًا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الطلب المقدم إلى المصلحة والموجه إلى وزير المالية، من الأستاذ محمود زكي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع السادة المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم، وجاء نص الخطاب كالتالي:



وتابع: إنه بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا برقم 2126 بتاريخ 1 3 2021 والموجه إلى معالي وزير المالية، بشأن الطلب المقدم من محمود سيد زكي ـ عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع السادة المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.



وأوضح أنه علي إن الاشتراك الشهري متاح لكافة المحامين الملتزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط منذ ذلك التاريخ، وقد تم بالفعل تلقي إقرارات ضرائب الدخل المقدمة من السادة المحامين عن عام 2020 وفق نظام السداد الشهري.

