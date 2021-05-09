الري: تنفيذ 48 إزالة جديدة في 4 محافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم الأحد عن تنفيذ 48 إزالة لتعديات أملاك ري خلال حملات موسعة في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري بإسم إنقاذ نهر النيل والتي تهدف إلى الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل والمجاري المائية



وقالت الوزارة خلال البيان إن الإزالات شملت محافظات " المنوفية – الدقهلية – بنى سويف -سوهاج " وبذلك أصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 617 ألف و65 إزالة.

