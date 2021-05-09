وكيلة "صحة كفر الشيخ" تقدم هدايا الرئيس لأسر شهداء كورونا من الكادر الطبي

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أرسل هدايا لأسر شهداء الكادر الطبي الذين توفوا خلال مواجهتهم فيروس كورونا، وذلك في لفته إنسانية كريمة منه تقديرا للدور الذين قاموا به.





وقالت مديرية الشئون الصحية، في بيان، إن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ قامت بزيارة أسر شهداء الكادر الطبي وقامت بتقديم هدية رئيس الجمهورية لهم.





وقالت الدكتورة سوسن سلام، إن التاريخ سيسطر بحروف من نور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض والصيادلة خلال قيامهم برعاية مصابي الكورونا أثناء عملهم بمستشفيات العزل وأن الأبناء لابد أن يفخروا بانتمائهم لأباء وأمهات بمثل هذه الشجاعة، مقدمة الشكر للدكتورة هالة زايد، زيرة الصحة، على مجهودها المستمر في تطوير قطاع الصحة وحرصها على المتابعة الدائمة لكل المستجدات.





وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن القيادة السياسية تحرص دوما على تذكر أبنائها الشهداء وأسرهم في المناسبات المختلفة وتدخل دائما السرور على قلوبهم عرفانا بدورهم وعملهم البطولي .