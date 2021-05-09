يسجل باسم "سينوفاك فاكسيرا".. تعرف على موعد إنتاج لقاح كورونا المصري



تجري وزارة الصحة، تحركات سريعة لإنتاج لقاح كورونا المصري المقرر تسجيله باسم "سينوفاك فاكسيرا"، حيث يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إنتاج لقاح كورونا المصري.



سينوفاك فاكسيرا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل لقاح كورونا المصري، باسم "سينوفاك فاكسيرا".



ويعمل اللقاح المصري، بتقنية اللقاحات المعطلة، حيث سيكون إنتاجه شهر يوليو القادم، ويليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية، حسب وزارة الصحة.



متابعة دورية

وتتابع وزيرة الصحة، مراحل تصنيع لقاح كورونا المصري، بعقد اجتماع أسبوعي.



وكانت وزيرة الصحة، أعلنت في وقت سابق، عن انتظار مصر المادة الخام لإنتاج لقاح سينوفاك، والتي تُقدر بنحو 2 مليون جرعة كخطوة أولى في إنتاج اللقاحات.



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع اللقاح وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.



وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.



وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.