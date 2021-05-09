مفاجآت القائمة النهائية لجوائز الـADCA: خروج يسرا وعز والسقا





أعلنت جوائز النقاد للدراما العربية ADCA القائمة القصيرة النهائية في مرحلة التقييم الثانية بعد عرض 20 حلقة من الأعمال الدرامية في رمضان، وجاءت المفاجأة بخروج كل من احمد السقا واحمد عز وجمال سليمان وياسر جلال وباسل خياط ومصطفي شعبان وعمرو سعد وهاني سلامة من القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثل. ضمت القائمة كل من يحيي الفخراني عن نجيب زاهي زركش، كريم عبد العزيز وأحمد مكي عن الإختيار2، وطارق لطفي عن القاهرة كابول، محمد فراج عن عملين وهما ضد الكسر ولعبة نيوتن، ومحمد ممدوح أيضا عن لعبة نيوتن.



أما القائمة القصيرة لفئة أفضل ممثلة فخرج منها يسرا وياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور ونيرمين الفقي ونور وأنوشكا وياسمين رئيس لتضم القائمة النهائية كل من منى زكي عن لعبة نيوتن، حنان مطاوع عن القاهرة كابول، إنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد عن الإختيار2، سهر الصايغ عن الطاووس، نيللي كريم عن ضد الكسر، واخيرا هند صبري عن هجمة مرتدة.



بينما القائمة القصيرة لأفضل ممثل دور ثان فخرج منها كل بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد ثروت، محمد لطفي، حمزة العيلي، رياض الخولي، عمرو عبد الجليل ويستمر فيها للتصفية كل من خالد الصاوي عن القاهرة كابول واللي مالوش كبير، وفتحي عبد الوهاب عن القاهرة كابول ، محمد دياب عن نسل الأغراب، أحمد بدير عن بين السما والأرض، محمد محمود عن نجيب زاهي زركش، سيد رجب عن لعبة نيوتن.



و جائزة أفضل ممثلة دور ثان فخرج منها نورهان وندي موسي وسينتيا خليفة ووفاء عامر ونهى عابدين وهبة مجدي ولكن القائمة الأخيرة ضمت كل من سميحة أيوب عن الطاووس، سوسن ونجلاء بدر ويسرا اللوزي عن بين السما، جميلة عوض وأروي جودة عن حرب أهلية، رنا رئيس- نجيب زاهي زركش.



وضمت القائمة القصيرة لجائزة أفضل إخراج كل من تامر محسن عن لعبة نيوتن، بيتر ميمي عن الإختيار2، حسام علي عن القاهرة كابول، محمد سلامة عن موسى، شادي الفخراني عن نجيب زاهي زركش، محمد العدل عن بين السما والأرض، احمد علاء الديب عن هجمة مرتدة، بينما خرج من هذه القائمة كل من رؤوف عبد العزيزعن الطاووس، مصطفى فكري عن اللي مالوش كبير، شيرين عادل عن النمر، سامح عبد العزيز عن حرب أهلية، أحمد خالد عن ضد الكسر، أحمد صالح عن ضل راجل، خالد مرعي عن قصر النيل، أحمد خالد موسى عن ملوك الجدعنة.



أما القائمة القصيرة لجائزة السيناريو فضمت تامر محسن عن لعبة نيوتن، هاني سرحان عن الاختيار 2، عبدالرحيم كمال عن القاهرة كابول ونجيب زاهي زركش، اسلام حافظ بين السما والارض، مريم نعوم عن خلي بالك من زيزي، وباهر دويدار عن هجمة مرتدة، وتمكن كل من الستايلست خالد عزام أن يكون ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل ملابس عن مسلسل لعبة نيوتن، ومعه كل من مونيا فتح الباب عن الاختيار2، ونيهال المصري عن نجيب زاهي زركش، ودكتور سامية عبدالعزيز عن مسلسل موسي، دينا نديم عن قصر النيل، وناهد نصر الله عن خلي بالك من زيزي، واخيرا ليلي ماجد عن القاهرة كابول.



بينما ضمت القائمة القصيرة لافضل ديكور كل من احمد فايز عن الاختيار2، امير عبدالعاطي عن نسل الاغراب وبين السما والارض، كارم محمود عن قصر النيل، خالد أمين عن موسي ، كما شارك مني حامد في ديكورات نجيب زاهي زركش، محمد أمين عن القاهرة كابول، أما القائمة القصيرة لمدير التصوير فضمت محمود يوسف عن لعبة نيوتن، حسين عسر عن الاختيار2، كريم أشرف عن القاهرة كابول، احمد فهيم عن بين السما والارض، هيثم حسني عن قصر النيل، محمد مختار عن موسي، وسامح سليم عن نجيب زاهي زركش.



وفي المونتاج ضمت القائمة القصيرة كل من المونتير عماد ماهرعن لعبة نيوتن، أحمد حمدي عن الإختيار 2، أشرف الخولي عن نجيب زاهي زركش، رانيا المنتصر بالله عن بين السما والأرض وسلافة نور الدين عن موسى ،أحمد الطرابيلي عن القاهرة كابول، وأحمد حافظ عن هجمة مرتدة.



بينما في هندسة الصوت فضمت القائمة التالي اسمائهم محمد الدالي عن الإختيار2، جمعة عبد اللطيف عن القاهرة كابول، زياد عزت عن بين السما والأرض، علمي عبد الستار عن قصر النيل، جمال خليفة عن لعبة نيوتن، أحمد رشدان عن موسى، مصطفى علي عن نجيب زاهي زركش، وفي الموسيقي التصويرية كانت القائمة القصيرة تضم كل من تامر كروان عن لعبة نيوتن، وياسر عبد الرحمن عن ملوك الجدعنة، وخالد حماد عن نجيب زاهي زركش وعمرو إسماعيل عن هجمة مرتدة وخالد داغر عن القاهرة كابول، وخالد الكمار عن الإختيار2، وتامر كراون عن موسى.



أما أفضل تتر لمسلسل كانت القائمة تضم التالي احمد سعد عن تتر الإختيار2 (روحنا ف إيدينا)، وأيضا عن تتر ضل راجل (عملتي فيا إيه)، حمادة هلال عن المداح (مدد يارب)، أصالة عن بنت السلطان ( كان ياما كان)، وأيضا عن تتر قصر النيل (مابنقدرش)، شيرين عن لحم غزال (وشي الحقيقي)، مدحت صالح عن هجمة مرتدة ( كل الكلام حب).



وضمت القائمة القصيرة لأفضل مكياج كل من زينب حسن عن لعبة نيوتن، أحمد عبد الرازق عن قصر النيل، أحمد مصطفى عن موسى، شريف هلال ومحمد زيزو عن نجيب زاهي زركش، أحمد مصطفى عن الإختيار2، محمد عبد الحميد عن القاهرة كابول، واخيرا عهودعن بين السما والأرض، أما قائمة أفضل كوافير فضمت كل من محمود عبد المنعم عن الإختيار2، ومحمد حافظ عن القاهرة كابول وبين السما والأرض وقصر النيل وموسي، شريف الكومي عن لعبة نيوتن، وصبري عبد الدايم عن نجيب زاهي زركش



وبالعودة لجوائز التمثيل فقد ضمت القائمة القصيرة لأفضل ممثل كوميدي كل من محمد ممدوح عن خلي بالك من زيزي ومحمد ثروت عن فارس بلا جواز، أما أفضل ممثلة كوميدية فكانت بين كل من أمينة خليل عن خلي بالك من زيزي وهاجر احمد عن أحسن اب، بينما تضم قائمة أفضل ممثل شاب كل من آدم الشرقاوي عن لعبة نيوتن، واسلام جمال عن الاختيار 2 وخالد انور عن هجمة مرتدة وعابد عناني عن الطاووس، ومن القاهرة كابول كل من كريم سرور ومعتز هشام وحسني شتا، أما قائمة أفضل ممثلة شابة فهي بين كل من مايان السيد عن لعبة نيوتن وهجمة مرتدة، وآلاء سنان في لعبة نيوتن، واسماء جلال في خلي بالك من زيزي، وفرح الزاهد عن الطاووس، ونور إيهاب عن ضد الكسر، ولمي كتكت عن ملوك الجدعنة.



بينما يتنافس علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي في هذه المرحلة كل من نجيب زاهي زركش وخلي بالك من زيزي، أما القائمة القصيرة لأفضل مسلسل فضمت كل من الإختيار 2 ولعبة نيوتن، وهجمة مرتدة، وموسي، وبين السما والأرض والطاووس، والقاهرة كابول.



وفي قائمة الأعمال غير المصرية كانت النتيجة تنافس كل من مسلسل 2020، 350 جرام، على صفيح ساخن، حارة القبة واخيرا للموت علي جائزة أفضل مسلسل غير مصري بينما يتنافس علي جائزة أفضل ممثل كل من قصي خولي عن 2020، وباسم ياخور وسلوم حداد عن على صفيح ساخن، وعابد فهد وسلوم حداد عن 350 جرام، أما القائمة القصيرة لأفضل ممثلة في مسلسل عربي فضمت كل من نادين نسيب نجيم عن 2020، أمل بشوشة عن على صفيح ساخن، وسلافة معمار عن حارة القبة، ودانيلا رحمة عن للموت، كاريس بشار عن سوق الحرير2.



عن جوائز النقاد للدراما العربيه ADCA

‎تمنح جوائز النقاد للدراما العربية ADCA لصناع العمل الدرامي من خلال لجنة تضم مجموعة من النقاد والصحفيين في الوطن العربي المتخصصين في المجال الفني. يتم تقييم الأعمال الدرامية بالدرجات في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، الديكور، الأزياء، المكياج، الموسيقى التصويرية، المؤثرات البصرية والصوتية، المونتاج، الإخراج، الإضاءة، الكوافير وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي عن طريق الموقع الإلكتروني. يتم توزيع الجوائز من خلال حفل يتم الإعلان عنه مسبقًا على الموقع الإلكتروني.

‎يشارك الجمهور في عملية التصويت ولكن بكل حلقة على حدا، حيث يتم فتح باب تصويت الجمهور بعد عرض حلقة المسلسل مباشرة، ويستمر التصويت على الحلقة التي تم عرضها لمدة 24 ساعة فقط من العرض، على أن يغلق باب تصويت الحلقة التي تم عرضها قبل عرض الحلقة التالية. تصدر نتائج تصويت الجمهور بشكل يومي.

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