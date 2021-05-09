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وسائل إعلام سورية تكشف سبب الانفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس

الأحد 09/مايو/2021 - 02:40 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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كشفت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار الذي ضرب ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية، حصل خلال أعمال صيانة.

 

وقد أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد، بانفجار بناقلة نفط قبالة ميناء بانياس على السواحل السورية.

 

وقال مدير الجاهزية في الشركة السورية لنقل النفط: "تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار".

 

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء السورية، باندلاع حريق في مصفاة حمص للنفط، نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

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ميناء بانياس مصفاه حمص للنفط سوريا انفجار بناقلة نفط

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