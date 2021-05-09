Advertisements

الصحة السعودية: تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 02:47 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.                        

 

وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

 وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية اصابات كورونا

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ يومين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صانع ألعاب الأهلي يقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تسجل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية: تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تسجل 1055 إصابة بفيروس كورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 1224 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية: تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق