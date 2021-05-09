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النصر يقيد ماشاريبوف بقائمة آسيا بدلا من مارتينيز

الأحد 09/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي قررت عودة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد أن تم إعارته لنادي شباب الأهلي دبي.

وقالت صحيفة الرياضية أن ماشاريبوف سيتم قيده في قائمة فريق نادي النصر بدلًا من الدولي الارجنتيني بيتي مارتينيز والذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

في الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة أن مدرب النصر أكد حاجته لخدمات اللاعب الاوزبكي خاصة في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا التي ستقام في منتصف سبتمبر القادم.

يُذكر أن النصر قد تأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن تصدر منافسات المجوعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

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دوري أبطال آسيا النصر

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