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وكيل حكيمي يكشف حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونخ

الأحد 09/مايو/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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علق الإسباني أليخاندرو كامانو، وكيل المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لإنتر ميلان الإيطالي، على شائعات انتقاله لبايرن ميونخ، رغم نفي الفريق الألماني لذلك.
وكانت إدارة بايرن ميونيخ تبدي اهتماماً كبيراً بحكيمي عندما كان معارًا من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، قبل أن يتمكن إنتر في الظفر بالصفقة.
وبحسب ما نقله موقع فوتبول إيطاليا"لا اعلم من أين تأتي مثل هذه الأخبار ، ولكن لن يفاجئني إذا كان بايرن مهتمًا بحكيمي".
وأضاف" اشرف سعيد جدًا في إنتر، ولا يفكر في اي شيء آخر ، ولكن من لا يريد اللعب لبايرن".
وأكد الإسباني عدم وجود أي اتصالات مع مسؤولو الفريق الألماني، كما أكد هربرت هينز، رئيس بايرن، أن النادي لن ينفق أموالًا طائلة خلال الأشهر المقبلة.
وشدد رئيس بايرن "نمتلك فريقًا شابًا وقويًا لديه الكثير من المقومات، لست قلقًا بشأن ذلك، لهذا لسنا بحاجة لصفقات كبرى".

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