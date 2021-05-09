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إجراءات التعليم لحماية طلاب الشهادة الإعدادية من كورونا

الأحد 09/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة التربية والتعليم بشكل مكثف، لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وسط إجراءات احترازية مكثفة في اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات التعليم لحماية طلاب الشهادة الإعدادية من عدوى كورونا.

١. وجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، وحمايتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.

٢. إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها.

٣. تخصيص غرف عزل بجميع اللجان الامتحانية، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا خلال الامتحانات.

٤. تنفيذ خطة تعقيم وتطهير كامل لجميع المدارس مقار لجان الامتحانات.

٥. تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، في شهر يونيو المقبل.

٦. امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع طلاب الصف الثالث الإعدادي تعقد على مستوى الإدارات التعليمية وليست مركزية على مستوى مديرات التربية والتعليم والتعليم الفني.

٧. تعقد الامتحانات ورقيًا في لجان مراقبة تقعد في المنازل ويتم تسليمها للمدرسة تحت إشراف الإدارات التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، ليكون آخر شهر أبريل هو نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

وبدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد امتحانات أبريل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن درجات الطالب في الفصل الدراسي الثاني التي تشمل امتحاني شهري مارس الماضي وأبريل، تضاف إلى الدرجة التي حصل عليها التلميذ في الفصل الدراسي الأول للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية.

وأوضحت أن الترم الأول خصصت له الوزارة 50% من درجة المادة، إضافة إلى 50% مخصصة لامتحاني مارس وأبريل بعد إلغاء امتحان مايو الذي كان مقرر له أن يعقد الشهر المقبل.

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