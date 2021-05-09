"إن شاء الله هترجعي لحضني شافية معافية".. ابنة نادية العراقية توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

وجهت مي ابنة الفنانة نادية العراقية، رسالة مؤثرة لوالدتها، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت مي صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:"صباحك خير يا ماما إن شاء الله يا حبيبتي هترجعي لحضني بألف خير وسلامة شافية معافية، يارب اللهم آمين".





وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية العراقية في الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021، من خلال مسلسل" أحسن أب"، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.





