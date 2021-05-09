التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في حريق محطة تصدير موالح بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، في واقعة نشوب حريق بمحطة تصدير موالح وقطعة أرض زراعية على مساحة ٦ آلاف متر بمنشاة القناطر، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي من لوحة التحكم بمحطة التصدير.





وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.





وبدأت الواقعة بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من غرفة عمليات النجدة تؤكد نشوب حريق بمحطة تصدير موالح، وقطعة أرض بطريق السنباطي.





وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبإجراء المعاينة تبين أن الحريق أسفر عن خسائر مادية كبيرة، نتيجة اشتعال النيران بثلاجة حفظ المنتجات، ورصيف الكرتون، وعنبر برتقال، وعنبر تشغيل وتعبئة، كما امتدت النيران لقطعة أرض مساحتها 6 ألاف متر



