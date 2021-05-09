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قرارات من النيابة حول مصرع طفل دهسا أسفل سيارة بالعياط
الأحد 09/مايو/2021 - 03:13 م
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، لقي مصرعه دهسًا أسفل سيارة أمام منزله بالعياط.
وأمرت النيابة، بحبس سائق السيارة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس الطفل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع طفل لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة دهسته أمام منزله بمركز العياط، أن الطفل يبلغ من العمر ٣ سنوات.
وأفادت التحقيقات، بأنه أثناء لهو ولعب الطفل أمام المنزل، مرت سيارة وصدمته عن طريق الخطأ، مما أسفر عن دهسه أسفل عجلات السيارة، فقام الأهالي بنقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة.
كانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت إخطارا بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد ما دهسته سيارة بالعياط، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث بالعياط، وتبين دهس الطفل خطأ وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط السيارة وسائقها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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