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المحكمة الإسرائيلية العليا تؤجل البت في إخلاء منازل فلسطينية بالقدس

الأحد 09/مايو/2021 - 03:04 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، البت في إخلاء منازل فلسطينية بحي الشيخ جراح في القدس.

 

وقالت المحكمة الإسرائيلية، إن الموعد الجديد سيحدد في غضون 30 يومًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قالت إن قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة باطلة استنادًا للقانون الدولي الإنساني.

 

 

 

وأضافت الخارجية الأردنية: "لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجير سكان حي الجراح من منازلهم بالقدس".

 

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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