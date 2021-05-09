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عاجل.. استقبال أول شحنة للمواد الخام لبدء تصنيع لقاح "سينوفاك"
الأحد 09/مايو/2021 - 03:16 م
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم، الأحد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.
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