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محافظ البحيرة: نستهدف تطوير منظومة الري وتوصيل المياه للمناطق المحرومة (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إننا مستمرون في جهود تنفيذ مشروع تطهير الترع والمجاري، مع إزالة ونقل نواتج التطهير؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتخلص الآمن منها لكونها تعيق الحركة على الطرق، وتعطي مظهر سلبي، ولها تأثير صحي سلبي لتكاثر البعوض والحشرات.

وأضاف "آمنة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى للتخلص من نواتج تطهير الترع على مسافة 9 كيلو متر والمسافة المأهولة بالسكان منها 5 كيلو متر، موضحًا أنه تم وضع خطط بالتعاون مع الوزارات المعنية لإنجاح المنظومة وكان هناك تعاون مثمر، مشيرًا إلى ان البحيرة محافظة زراعية في المقام الأولى وبها أكثر من 8 آلاف ترعة ومصرف، بمساحات تصل لـ 10 آلاف كيلو متر.

وتابع محافظ البحيرة، أنه تم الوصول لنسبة تنفيذ أكثر من 80% لمشروع تدبيش الترع بتكلفة تصل لـ 1.4 مليار جنيه كمرحلة أولى لحوالي 500 كيلو متر، وهو مشروع ناجح جدًا ومكمل لمشروع تطهير الترع، موضحًا أن هناك حملات توعية لأهالي المحافظة، وتم تحرير أكثر من 15 مخالفة على الترع والمصارف، وكان ذلك ردع للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم توفير بدائل آمنة للمخلفات ووضع صناديق قمامة بمسافة كل 200 متر على الترع، مع تكليف جمعيات للمساعدة في نقل المخلفات لمناطق آمنة.

وأوضح، أن المحافظة تستهدف تقليل الفاقد من مياه الري ومواجهة إهدار الموارد المائية، وتطوير منظومة الري وتوصيل المياه للمناطق المحرومة.

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