عاجل.. إنتاج أول 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية شهر يونيو المقبل

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انها عقدت اجتماعات دورية ومتتالية مع شركة "فاكسيرا" مع بداية خطوات تصنيع اللقاح لمتابعة سير العمل والتغلب على أي تحديات، لافتة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع ٢ مليون جرعة بنهاية شهر يونيو القادم، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية.





كما أكدت وزيرة الصحة، قدرة وجاهزية مصانع شركة "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث تستقبل مصر الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات "سينوفاك" بداية من يوم ١٨ من شهر مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.





أكدت الوزيرة على التعاون بين شركتي "فاكسيرا" و"سينوفاك" في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية، كما أكدت الوزيرة دعم مجلس الوزراء للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، حيث سيعطي ذلك الفرصة للشركة لمواصلة استثماراتها.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم، الأحد، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا الصيني (سينوفاك) في مصر، في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة مصر في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.



