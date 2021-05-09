السيطرة على حريق في 3 أحواش بأبوتشت

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، على حريق نشب في 3 أحواش بمنطقة بقرية النواهض بلاد المال، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا يفيد تمكن قوات الحماية المدنية من الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على حريق نشب في 3 أحواش بمنطقة بقرية النواهض بلاد المال، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وذلك قبل امتداده الي المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات او خسائر في الأرواح، سوي نفوق رأس ماشيه وبعض مخلفات خشبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

