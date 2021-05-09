Advertisements

يوسف الأشقر: سعيد بتعاوني مع أبطال " ملوك الجدعنة"

الأحد 09/مايو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعرب الفنان يوسف الأشقر عن سعادته عن مشاركته في مسلسل " ملوك الجدعنة " كممثل لأول مرة .

وقال ان الموضوع جاء بالصدفة ولكن قلب في الحقيقة واتفاجئت بردود افعال جيدة جدًا من الجمهور علي السوشيال ميديا ومن اصدقائي المقربين الذين نصحوني اكمل في التمثيل .

واعرب الفنان يوسف الاشقر عن نيته في ممارسة التمثيل ولكن بشكل احترافي وسيحصل علي كورسات التمثيل.

مسلسل " ملوك الجدعنة " تصدر مؤشرات البحث علي جوجل والتواصل الاجتماعي في رمضان وحقق نسبة مشاهدة عالية وهو من تأليف : عبير سليمان وإخراج :أحمد خالد موسي وبطولة مصطفي شعبان وعمرو سعد ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس ورانيا يوسف وأحمد صفوت والراحل يوسف شعبان.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. إنتاج أول 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بنهاية شهر يونيو المقبل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حقيقة وصول سلالات جديدة من فيروس كورونا لمصر

منذ ثلث ساعة

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ يوم

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة القمة وسط مفاجأت نارية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يحدد سعر بيع هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| سقوط الصاروخ الصيني على الأرض.. اعرف موقعه

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول
- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
02:26 م

أخبار سارة.. 6 رسائل جديدة من وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

12:30 م

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

قرار عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

12:40 م

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

06:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق