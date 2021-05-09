يوسف الأشقر: سعيد بتعاوني مع أبطال " ملوك الجدعنة"





أعرب الفنان يوسف الأشقر عن سعادته عن مشاركته في مسلسل " ملوك الجدعنة " كممثل لأول مرة .



وقال ان الموضوع جاء بالصدفة ولكن قلب في الحقيقة واتفاجئت بردود افعال جيدة جدًا من الجمهور علي السوشيال ميديا ومن اصدقائي المقربين الذين نصحوني اكمل في التمثيل .



واعرب الفنان يوسف الاشقر عن نيته في ممارسة التمثيل ولكن بشكل احترافي وسيحصل علي كورسات التمثيل.



مسلسل " ملوك الجدعنة " تصدر مؤشرات البحث علي جوجل والتواصل الاجتماعي في رمضان وحقق نسبة مشاهدة عالية وهو من تأليف : عبير سليمان وإخراج :أحمد خالد موسي وبطولة مصطفي شعبان وعمرو سعد ودلال عبدالعزيز وياسمين رئيس ورانيا يوسف وأحمد صفوت والراحل يوسف شعبان.