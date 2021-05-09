استمرار ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة2.1%.

وسجلت أسعار النفط، 68.28 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.90 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.