مطالبات بتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

طالب عدد من أولياء الأمور، بتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية.





وقالوا خلال مناشدات لهم إنهم لا يريدون عقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل ويطلبون بترحيلها لأنهم لم يقوموا حتى الآن بالانتهاء من المنهج.





وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا رجعة عن عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في يونيو المقبل.





وأضافت المصادر، أن الامتحانات سوف تكون في لجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكاملة والمدرسة التي تتهاون في الإجراءات سوف يتم إحالتها للتحقيق.



